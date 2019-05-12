Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в СШАГазета.Ru 16:17
Обнаруженные на территории США российские ЗРС С-300 могли туда попасть, возможно, благодаря Украине, заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, американские военные по договору могли получить технику с целью изучения ее технического оснащения.
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