Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в СШАГазета.Ru 16:17

Обнаруженные на территории США российские ЗРС С-300 могли туда попасть, возможно, благодаря Украине, заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, американские военные по договору могли получить технику с целью изучения ее технического оснащения.
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Эксперт рассказал, как российские С-300 могли попасть на полигон в США

Комсомольская правда16:23

Коротченко обвинил Украину в передаче США С‐300

Телеканал 360°16:07

Коротченко предположил, как С-300 попали на полигон в США

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Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Газета.Ru16:17

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Lenta.ru14:03

Глава «Национальной обороны» объяснил появление С-300 в США

URA.Ru15:38

Эксперт объяснил появление С-300 на полигоне в США

BFM.ru13:57
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Игорь Юрьевич Коротченко
Российский журналист
Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, полковник запаса.
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С-300
Зенитный ракетный комплекс
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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