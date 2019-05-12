Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в СШАГазета.Ru 16:17

Обнаруженные на территории США российские ЗРС С-300 могли туда попасть, возможно, благодаря Украине, заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, американские военные по договору могли получить технику с целью изучения ее технического оснащения.
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Эксперт: США могли получить С-300 от Украины

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Коротченко обвинил Украину в передаче США С‐300

Телеканал 360°16:07
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Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
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Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
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В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
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У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

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В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эквадор передаст США оставленные в посольстве документы и вещи Ассанжа

Эквадорские власти приняли решение передать США документы и вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве в Лондоне.
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«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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Игорь Юрьевич Коротченко
Российский журналист
Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, полковник запаса.
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