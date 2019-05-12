Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в СШАГазета.Ru 16:17

Обнаруженные на территории США российские ЗРС С-300 могли туда попасть, возможно, благодаря Украине, заявил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, американские военные по договору могли получить технику с целью изучения ее технического оснащения.

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Политика Польша отказалась переходить на евро Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.

Политика Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.

Общество Повседневные расходы россиян упали почти на 8% «Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.

Экономика Отдыхали в долг на длинные майские праздники россияне Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда В мае россияне возьмут на четверть больше займов у микрофинансовых организациях, чем в другие месяцы.

Происшествия Мужчина украл медную проволоку из строящегося собора Во Владивостоке мужчина украл медную проволоку из строящегося собора. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

Политика Путин рассказал о чувствах во время шествия «Бессмертного полка» В этом году в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 млн человек. Путин в пятый раз стал одним из участников шествия.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500 Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Общество Голикова выступила против сокращения майских праздников Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Экономика Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Шоу-бизнес Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.

Общество Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ 1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.

Шоу-бизнес Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.

Экономика Стоимость российской пшеницы достигла минимума Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.

Экономика A&NN миллиардера Александра Мамута «поймала» «единорога» Чубайса Инвестиционная группа бизнесмена Александра Мамута A&NN оказалась покупателем доли новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl, портфельной компании «Роснано».

Общество В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.

Армия и оружие Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.

Армия и оружие Российские границы на севере прикрыли невидимым щитом Недавно федеральные СМИ сообщили, что Северный флот завершил развертывание системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на всем протяжении СМП.

Транспорт Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире.