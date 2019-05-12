Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигонеРИА Новости 18:47
Ранее в Сеть просочился снимок военной техники с американского полигона. По информации издания Defence Blog, на фотографии изображена зенитная ракетная система С-300ПТ. На снимке показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки.
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