Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигонеРИА Новости 18:47

Ранее в Сеть просочился снимок военной техники с американского полигона. По информации издания Defence Blog, на фотографии изображена зенитная ракетная система С-300ПТ. На снимке показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки.
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Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне

РИА Новости18:47

Объяснено попадание С-300 в США

Lenta.ru14:03

Коротченко обвинил Украину в передаче США С‐300

Телеканал 360°16:07

Глава «Национальной обороны» объяснил появление С-300 в США

URA.Ru15:38

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Газета.Ru16:17

Эксперт: США могли получить С-300 от Украины

РЕН ТВ17:38

Эксперт объяснил появление С-300 на полигоне в США

BFM.ru13:57
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Происшествия

В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ

Мужчина погиб, ещё один пострадал из-за хлопка при проведении сварочных работ в селе Муслюмово в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Происшествия

Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ

"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Общество

Андрею Бочарову «вынесли приговор»

Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

Обновлено в 07:55
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Хоккей

Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

В свободном полете

Как пояснил "Российской газете" гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, член рабочей группы Национальной технологической инициативы " Аэронет" Глеб Бабинцев, на малых высотах производится большое число полетов.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
Армия и оружие

В США заметили зенитную систему С-300

Соединенные Штаты Америка разместили на военном полигоне российскую зенитную систему С-300.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Гаджеты

У Samsung очередные проблемы: на этот раз отложен выпуск умной колонки Galaxy Home

Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
Обновлено в 15:05
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Происшествия

В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии

ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.
Обновлено в 19:51
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Футбол

«Лион» в гостях разгромил «Марсель»

«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Обновлено в 16:53
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Игорь Юрьевич Коротченко
Российский журналист
Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием»; член Общественного совета при Министерстве обороны России с 8 февраля 2012 года, полковник запаса.
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