Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

с чего всё началось

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила об идее президента США Дональда Трампа купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия Штатов в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова не оценили.

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