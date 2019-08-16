Политика

Эксперт рассчитал стоимость ГренландииLife.ru 13:06

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщила об идее президента США Дональда Трампа купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия Штатов в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова не оценили.
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с чего всё началось

Эксперт оценил стоимость Гренландии

Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.
РИА Новости12:14

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Эксперт назвал стоимость Гренландии, которую хочет купить Трамп

Газета.Ru16:25

Эксперт рассчитал стоимость Гренландии, которую захотел купить Трамп

РЕН ТВ16:19

Эксперт оценил стоимость Гренландии

РИА Новости12:14

Эксперт назвал возможную стоимость Гренландии

Аргументы и Факты13:47

Эксперт рассчитал стоимость Гренландии

Life.ru13:06

Эксперт назвал стоимость острова Гренландия

News.ru12:17

Эксперт рассчитал стоимость Гренландии

Российская газета15:04
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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