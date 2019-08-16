Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

с чего всё началось

Остров Гренландия оценивается в 10 триллионов долларов. Такие расчеты сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов после сообщения газеты Wall Street Journal об идее президента США Дональда Трампа купить остров.

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