Экономика
Эксперт рассчитал стоимость ГренландииРоссийская газета 15:04
Остров Гренландия оценивается в 10 триллионов долларов. Такие расчеты сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов после сообщения газеты Wall Street Journal об идее президента США Дональда Трампа купить остров.
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Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.РИА Новости12:14
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