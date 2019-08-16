Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации СШАГазета.Ru вчера в 05:49
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
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Эксперт рассказал о ситуации с сокращением вложений России в гособлигации США
Бизнес-новости в Кирове03:40
Эксперты не советуют преувеличивать значение сокращения РФ вложений в гособлигации США
Московский Комсомолецвчера в 20:30
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