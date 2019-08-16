Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации СШАГазета.Ru 05:49
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты не советуют преувеличивать значение сокращения РФ вложений в гособлигации США
Московский Комсомолец20:30
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода на вечеринке в Монако станцевала на столе
Светлана Лобода удивила гостей вечеринки в рамках фестиваля Russian Music в Монако.
Обновлено в 16:01
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено в 20:52
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Футбол
Аюпов — о пенальти: «Как можно было толкнуть Заболотного с его габаритами, чтобы он завалился?»
Футболист «Оренбурга» Тимур Аюпов, сыгравший на позиции центрального защитника в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи», прокомментировал эпизод с назначением пенальти.
Обновлено в 15:42
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Политика
Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России
Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.
Обновлено в 21:21
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей
Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.
Обновлено в 10:24
Общество
Минтруд предложил запретить НПФ работать с посредниками
Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян.
Обновлено в 16:43
Культура
Ученица Максима Фадеева из «Голос.Дети» выпустила клип на песню «Беги»
После наставник Максим Фадеев стал ее продюсером. В 2019 году певица взяла сценический псевдоним FIKA.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы
Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
На Сахалине остались без электроснабжения девять населенных пунктов, в которых проживают более семь тысяч человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия
"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета
Днем в пятницу, 16 августа, стало известно, что второй пилот самолета "Уральских авиалиний", который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Московской области, доставлен в больницу.
Обновлено в 05:13
Футбол
Дуглас Сантос: «Малком очень поможет „Зениту“ в этом сезоне»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что его соотечественник Малком принесет пользу команде в этом сезоне.
Обновлено в 17:41
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14