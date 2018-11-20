Политика

Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море
РИА Новости
03:58

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
РИА Новости03:58
Федерика Могерини
Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море.
— Федерика Могерини, итальянский политикГазета.Ru 01:47

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