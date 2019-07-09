Экономика

Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в СШАRT на русском 10:46

Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
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Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США исключил возможность дефолта

ТАСС15:13

Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Life.ruвчера в 21:25

Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

Известия07:03

Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

RT на русском10:59

Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре

РБКвчера в 23:44

Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

РЕН ТВвчера в 23:03

Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

URA.Ru05:57
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Прохожий помял автомобиль Дайнеко класса «люкс»

Обновлено в 17:16
Политика

Владимир Путин вступился за птиц и червей, которые, по его мнению, страдают от возобновляемой энергетики

Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Саакашвили сломал руку жительнице Одессы

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Единоборства

Штырков отстранен на два года со стороны USADA

Ранее стало известно, что Штырков по обоюдному согласию разорвал сотрудничество с UFC из-за запрещенных препаратов в допинг-пробах.
Обновлено в 14:20
Экономика

Handelsblatt (Германия): учиться у российских банкиров (Handelsblatt)

В период с января по конец мая Китай приобрел почти 64 тонны золота, а Россия — целых 77 тонн.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом

Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон

Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Иранский военный пригрозил уничтожить американские военные базы

Командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Неджат пригрозил уничтожить американские базы в случае, если США начнут военную операцию против Ирана.
Обновлено в 17:34
Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено в 15:34
Политика

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Обновлено в 15:43
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста

После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» заподозрили в «воздействии на подсознание людей».
Обновлено в 03:53
Кино

Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

Обновлено в 18:03
Культура

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Футбол

Джикия назвал неожиданным назначение капитаном «Спартака»

Обновлено в 14:22
Происшествия

Почти 70 детей попали в больницу из оздоровительного лагеря в Приморье

Обновлено в 11:57
Авто

Китайский автопроизводитель JAC Motors оштрафован за мошенничество

Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC Motors) был оштрафован на 170 млн юаней ($24,7 млн) в связи с мошенничеством вокруг выбросов в атмосферу, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 03:14
Политика

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
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