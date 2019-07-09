Экономика
Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в СШАRT на русском 10:46
Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
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Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ
Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Прохожий помял автомобиль Дайнеко класса «люкс»
Обновлено в 17:16
Политика
Владимир Путин вступился за птиц и червей, которые, по его мнению, страдают от возобновляемой энергетики
Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Саакашвили сломал руку жительнице Одессы
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Единоборства
Штырков отстранен на два года со стороны USADA
Ранее стало известно, что Штырков по обоюдному согласию разорвал сотрудничество с UFC из-за запрещенных препаратов в допинг-пробах.
Обновлено в 14:20
Экономика
Handelsblatt (Германия): учиться у российских банкиров (Handelsblatt)
В период с января по конец мая Китай приобрел почти 64 тонны золота, а Россия — целых 77 тонн.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом
Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон
Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Иранский военный пригрозил уничтожить американские военные базы
Командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Неджат пригрозил уничтожить американские базы в случае, если США начнут военную операцию против Ирана.
Обновлено в 17:34
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено в 15:34
Политика
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Обновлено в 15:43
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии артиста
После развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской самочувствие актера заметно ухудшилось. Эту информацию подтвердил его сын Степан Джигарханян.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» заподозрили в «воздействии на подсознание людей».
Обновлено в 03:53
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам
Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Футбол
Джикия назвал неожиданным назначение капитаном «Спартака»
Обновлено в 14:22
Авто
Китайский автопроизводитель JAC Motors оштрафован за мошенничество
Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC Motors) был оштрафован на 170 млн юаней ($24,7 млн) в связи с мошенничеством вокруг выбросов в атмосферу, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33