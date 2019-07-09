Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США

Политика Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Происшествия В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.

Здоровье Избежать трагедии. Как сделать город безопасным для детей За пять лет в районах Дмитровский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино по программе «За безопасность детства» были обустроены 23 пешеходных перехода, установлены 59 «лежачих полицейских» и 7 светофоров.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Здоровье Пустышка и мужики Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.

Шоу-бизнес Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Политика Путин призвал отказаться от санкций против Грузии Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".

Армия и оружие В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Шоу-бизнес 79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.

Футбол Гильерме хочет остаться в «Локомотиве» После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Транспорт Ливни затопили дороги Петербурга Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.

Футбол Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.

Хоккей ТАСС: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов, который придет на смену Илье Воробьеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.