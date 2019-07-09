Экономика
Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в СШАRT на русском 10:46
Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
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