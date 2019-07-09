Экономика

Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осениПолит.ру вчера в 02:29

Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
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Дефолт — дело тонкое

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РЕН ТВ08 июля в 23:03

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Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

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Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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24 человека погибли в результате наводнения в Иркутской области

Число погибших во время наводнения в Приангарье возросло до 24-х человек. Без вести пропавшими числятся девять человек.
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Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

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Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли

Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
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Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
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Британский МИД обвинил RT и Sputnik в распространении дезинформации

Ангажированностью информагентств RT и Sputnik объяснил запрет на их участие в конференции по свободе СМИ представитель британского МИД 8 июля изданию Press Gazette.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Лавров ответил на предложение Зеленского провести саммит в Минске

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено вчера в 04:04
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Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

В Красноярском крае снизилась активность клещей

Специалисты краевого Роспотребнадзора еженедельно проводят мониторинг случаев присасывания клещей к жителям Красноярского края.
Обновлено вчера в 00:53
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
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Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
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Политика

Зеленский массово увольняет глав областных и городских районов

Президент Украины Зеленский уволил 22 глав районов в четырех областях и трех районов Киева.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика

Cisco покупает компанию Acacia Communications

После поглощения Acacia компания Cisco планирует продолжать обслуживать существующих клиентов Acacia и новых заказчиков, которым потребуются оптические модули, модули цифровой обработки сигналов, фотонные интегральные схемы и трансиверы для использования в сетевом оборудовании и центрах обработки данных.
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Футбол

Насри перешел в «Андерлехт» ради сына

Новичок "Андерлехта" Самир Насри рассказал, почему принял предложение бельгийского клуба.
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«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»

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Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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В Ульяновске загорелось здание областного правительства

Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
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Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
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Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
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Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским

Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
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«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»

Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
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Туапсе стал курортным городом с самым дешевым жильем для отпуска

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