Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливоRT на русском 05:39

Соглашение подписано уже, все расписались.

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Экономика Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле из-за отсутствия электричества и воды.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Хоккей Российские хоккеистки стартовали с победы на ЧМ в Финляндии Женская сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в дебютном матче на чемпионате мира в финском Эспоо.

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Хоккей ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Наука Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.

Авто «Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.

Авто Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью На чешском сайте Teslicka CZ была опубликована видеозапись, где электрический автомобиль Tesla Model X проходит испытания грязью.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.

Происшествия СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.

Игры Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.

Шоу-бизнес В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.

Армия и оружие Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Армия и оружие Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38 Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.

Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Политика Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Наука В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.