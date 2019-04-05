Энергетика
Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливоИзвестия вчера в 09:05
21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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