Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливоИзвестия вчера в 09:05

Соглашение подписано уже, все расписались.

21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.

Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо

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