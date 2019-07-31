Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.

с чего всё началось

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.

Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

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