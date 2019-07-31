Происшествия

Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в СамареRT на русском 06:47

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
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SSJ Краснодар-Тюмень экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.
Интерфакс00:57

Подробнее о событии

Пассажиры «Суперджета» вылетели в Тюмень резервным бортом

РЕН ТВ06:10

Для выяснения причин инцидента с SSJ-100, экстренно севшим в Самаре, создана комиссия

ТАСС05:33

Неполадки с двигателем: самолет Sukhoi Superjet-100 рейса Краснодар - Тюмень экстренно сел в Самаре

КП - Самара01:09

Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре

Волжская коммуна01:23

В Самаре экстренно приземлился SSJ100

РИА Новости01:52

SSJ-100 совершил вынужденную посадку в Самаре из-за отказа двигателя

Интерфакс01:36

Опять сломался! В Самаре экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100

63.ru00:22
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Космос

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Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
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Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза

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На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер

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ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве

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Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17

Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
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Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
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Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
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Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Общество

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Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино

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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.
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Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов

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Обновлено в 03:58
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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
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