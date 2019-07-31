Происшествия
Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в СамареRT на русском 06:47
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.Интерфакс00:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Космос
Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур
Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Обновлено в 02:57
Экономика
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
31 июля в России вступил закон об ипотечных каникулах в случае попадания заёмщика в сложную жизненную ситуацию, например при потере работы или значительной части месячного дохода.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ
Украинские военнослужащие в массовом порядке увольняются из ВСУ, написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 01:57
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Общество
Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии
Обновлено в 07:07
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено вчера в 13:48
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Общество
На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
Обновлено в 07:12
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Обновлено в 07:35
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по MH17
Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, который подготовил новые материалы по крушению MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино
55-летний Брэд Питт представил в Лондоне остросюжетную ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
Обновлено в 03:17
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
Варан оценил подготовку «Реала» к новому сезону чемпионата Испании
Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22