Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,15 рубляРеальное время вчера в 02:14
Сегодня состоится выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин ожидает продолжение риторики относительно вероятности понижения ставки на заседании в конце этого месяца. Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,35—63,15.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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Обновлено в 10:45
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Обновлено в 13:18
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Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие на Донбассе
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Футбол
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Обновлено в 11:54
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Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Политика
Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными
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Обновлено в 13:04
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
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Понкрашов подписал контракт с «Зенитом»
Российский защитник Антон Понкрашов подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 11:46
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Экономика
Комитет Госдумы поддержал проект о субсидиях виноградарям и виноделам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, а также произведенных из него вина и виноматериалов.
Обновлено 15 июля в 08:04
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Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
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Реальные доходы россиян продолжают падать
Располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:41
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
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Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
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Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции
В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено в 08:48
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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