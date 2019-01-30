Армия и оружие

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с ЯпониейРИА Новости 16:49

В случае войны России с Японией на Курилах мгновенно разместятся американские базы, пишет доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев в своей статье для "Военно-промышленного курьера".
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с чего всё началось

Удар по Курилам – возможный сценарий

Первенство Соединенных Штатов объясняется их стремлением управлять всем миром, большой оборонный бюджет Израиля предопределен «ненадежными» соседями. ОАЭ и Кувейт при карликовых размерах и малочисленном населении несут значительные расходы на содержание военнослужащих.
Военно-промышленный курьервчера в 20:51

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Россия может проиграть войну Японии

URA.Ru20:47

Эксперт рассказал об итогах войны между Россией и Японией

Народные новости20:01

Эксперт предсказал последствия в случае войны между Россией и Японией

ФАН18:17

Япония захватит острова в случае войны за Курилы

News.ru17:50

Удар по Курилам и Сахалину: Эксперт построил возможный сценарий новой русско-японской войны

Царьград17:39

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

РИА Новости16:49

России предрекли проигрыш в войне с Японией

Lenta.ru16:17
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Филиппинах при взрыве в мечети погибли два человека

На филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате произошедшего погибли не менее двух человек.
Обновлено в 20:00
Космос

Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта

Обновлено в 19:14
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли

The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Музыка

Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Политика

Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем

Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.
Обновлено в 19:24
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Происшествия

ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса

Как сообщает AP, следователям не удалось установить мотивы стрелка Стивена Пэддока.
Обновлено в 14:13
Наука

В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля

Палеоклиматологи из Канады собрали растения в этом регионе и выяснили, что они находились под ледяным слоем как минимум 40 тысяч лет.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Финансы

СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян

Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.
Обновлено в 18:03
Космос

Конец света 1 февраля 2019 года: на Землю движется астероид-убийца

Обновлено 27 января в 22:56
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Кино

Уроженец Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено в 14:23
Происшествия

Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью

Обновлено в 09:00
Общество

Врио мэра Белгорода резко отреагировал на просьбу говорить громче

В Сети появилось видео, на котором новоиспеченный врио мэра Белгорода Юрий Галдун резко отвечает пенсионеру на просьбу говорить громче.
Обновлено в 14:17
Наука

Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка

Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об интересе россиянок к службе в армии

Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу и огорчаются, что не по всем военным специальностям разрешено служить девушкам, сообщила начальник управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.
Обновлено в 18:33
Путешествия

Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже

19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.
Обновлено в 16:50
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
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Проблема принадлежности южных Курильских островов
Территориальный спор между Японией и Россией, который является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми в форме, не имеющей юридических оснований. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую зону, примерно 200 тыс. км². Россия утверждает, что её суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законен и не подлежит сомнению и обсуждению, и заявляет, что не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией...
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Курильские острова
Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи - оспариваются Японией, которая включает их в состав губернаторства Хоккайдо.
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