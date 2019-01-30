Армия и оружие
Эксперт предсказал последствия в случае войны России с ЯпониейРИА Новости 16:49
В случае войны России с Японией на Курилах мгновенно разместятся американские базы, пишет доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев в своей статье для "Военно-промышленного курьера".
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с чего всё началось
Первенство Соединенных Штатов объясняется их стремлением управлять всем миром, большой оборонный бюджет Израиля предопределен «ненадежными» соседями. ОАЭ и Кувейт при карликовых размерах и малочисленном населении несут значительные расходы на содержание военнослужащих.Военно-промышленный курьервчера в 20:51
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Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Филиппинах при взрыве в мечети погибли два человека
На филиппинском острове Минданао неизвестный бросил гранату в мечеть, в результате произошедшего погибли не менее двух человек.
Обновлено в 20:00
Космос
Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта
Обновлено в 19:14
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Музыка
Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм
Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Политика
Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем
Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.
Обновлено в 19:24
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Экономика
Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО
В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Происшествия
ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса
Как сообщает AP, следователям не удалось установить мотивы стрелка Стивена Пэддока.
Обновлено в 14:13
Наука
В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля
Палеоклиматологи из Канады собрали растения в этом регионе и выяснили, что они находились под ледяным слоем как минимум 40 тысяч лет.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Финансы
СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян
Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.
Обновлено в 18:03
Космос
Конец света 1 февраля 2019 года: на Землю движется астероид-убийца
Обновлено 27 января в 22:56
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Кино
Уроженец Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено в 14:23
Происшествия
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью
Обновлено в 09:00
Общество
Врио мэра Белгорода резко отреагировал на просьбу говорить громче
В Сети появилось видео, на котором новоиспеченный врио мэра Белгорода Юрий Галдун резко отвечает пенсионеру на просьбу говорить громче.
Обновлено в 14:17
Наука
Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка
Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об интересе россиянок к службе в армии
Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу и огорчаются, что не по всем военным специальностям разрешено служить девушкам, сообщила начальник управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.
Обновлено в 18:33
Путешествия
Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже
19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.
Обновлено в 16:50
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20