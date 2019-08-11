Футбол
Эксперт предсказал ничью в матче «Зенита» и «Динамо»Невские Новости вчера в 09:25
В разговоре с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказал мнение о предстоящем матче пятого тура чемпионата России, в котором петербуржцы сыграют на выезде с «Динамо».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством беременных
Ранее Росстат представил статистику по самому популярному возрасту для рождения первенца в России. в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет, писал Ura.ru со ссылкой на федеральную службу госстатистики.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:07
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
Обновлено в 04:06
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Наука
Российские генетики раскрыли секрет долголетия мух-мутантов
Обновлено 07 августа в 12:00
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Торпедо» обыграло «Луч» и возглавило таблицу ФНЛ
Обновлено в 05:00
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»
Обновлено вчера в 04:16