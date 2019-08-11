Футбол

Эксперт предсказал ничью в матче «Зенита» и «Динамо»Невские Новости вчера в 09:25

Динамо — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
В разговоре с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказал мнение о предстоящем матче пятого тура чемпионата России, в котором петербуржцы сыграют на выезде с «Динамо».
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