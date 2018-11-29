Энергетика
Эксперт: помогут ли независимым АЗС 4%, станет ясно в январе 2019 года
Эксперт: помогут ли независимым АЗС 4%, станет ясно в январе 2019 годаREGNUM03:50
Как сообщалось ранее, правительство разрешит независимым АЗС устанавливать розничные цены на топливо на 4% выше не индикативных мелкооптовых цен, как утверждалось ранее, а розничных цен на заправках крупных компаний. Пока трудно оценивать, к какому эффекту приведет это решение.
REGNUM03:50
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с чего всё началось
Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.РБКвчера в 23:33
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Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 07:43
Энергетика
«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти
Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 06:24
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Сколько Украина переплачивает за газ из Европы
В ноябре цены на хабах в Европе немного снизились, поэтому, вероятно, сейчас они платят около $300 за тыс. кубометров.
Обновлено в 07:49
Энергетика
«Газпром» отложит на год достройку «Турецкого потока»
"Газпром" отложит строительство продолжения "Турецкого потока" минимум на год из-за задержки в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе.
Обновлено в 06:00
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном
Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика
На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом
Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36
Энергетика
Власти Кузбасса обсудили вопрос топливной безопасности региона
Вопросы топливной безопасности сегодня обсудили в областной администрации.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Нефти хватит еще на много поколений
Многие специалисты уже хорошо знают друг друга.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Shell
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) англо-голландской нефтяной корпорации Royal Dutch Shell до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика
Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года комиссия по регулированию общественных услуг Латвии сертифицировала Conexus в качестве оператора передачи природного газа и хранения газа в Инчукалнском подземном газохранилище, с условием что до 1 января 2020 года прямой или косвенный контроль Газпрома, у которого находится 34,1% акций, будет исключен из компании.
Обновлено в 07:35
Энергетика
123 должникам НГРЭС придётся на время забыть об отдыхе за границей
Пятнадцати должникам пришлось отменить свой отдых в жарких странах, так как к нужной дате ограничения не сняли.
Обновлено вчера в 21:22