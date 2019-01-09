с чего всё началось

Во втором случае, если пограничники ФСБ России задержат украинские военные корабли снова, то "позиция Москвы будет дезавуирована", отметил Романенко. По его словам, новые попытки прорыва через Керченский пролив нужно осуществлять с установленными на кораблях средствами видеосъемки и аудиозаписи.

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