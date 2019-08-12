с чего всё началось

Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.

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Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

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Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Технологии В США протестировали программу по управлению роем беспилотников В США провели очередное тестирование так называемого активного роя беспилотных летательных аппаратов.

Политика МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.

Политика Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок.

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Происшествия В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.

Политика Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой» Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Футбол Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи».

Политика Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

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Армия и оружие FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.

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