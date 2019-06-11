Экономика
Эксперт оценил возможность введения четырехдневной рабочей неделиРоссийская газета вчера в 09:29
Напомним, сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей недели.
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"Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет обсуждать этот вопрос для Российской Федерации будет неактуальным", - заявил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов.ТАССвчера в 08:35
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Эксперты прогнозируют переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ через 10-15 лет
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