Эксперт оценил возможность введения четырехдневной рабочей неделиРоссийская газета вчера в 09:29

"Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет обсуждать этот вопрос для Российской Федерации будет неактуальным", - заявил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов.

с чего всё началось

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