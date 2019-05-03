Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздникиИзвестия вчера в 23:11

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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Эксперты считают, что подорожания бензина на майских праздниках не будет

iReactor07:21

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

ПРАЙМвчера в 20:15

Спекулянты «нагреют руки»? Бензин в России может подорожать вопреки прогнозам экспертов

VistaNews04:37

Эксперт рассказал о возможности подорожания бензина на майские праздники

Петербургский дневник04:41

Эксперты не ожидают подорожания бензина в России в майские праздники

Дни2401:10

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Известиявчера в 23:11

Эксперты оценили возможность подорожания бензина на майские праздники

Эксперт-Татарстан05:05
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Общество

Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом

Обновлено в 04:40
Политика

В МИД прокомментировали смену посла в Белоруссии

Смена российского посла в Белоруссии является нормальным ходом, на отношения двух стран следует смотреть с «оптимизмом».
Обновлено в 07:30
Политика

На Украине рассказали о поставках газа из США

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Хоккей

Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 12 раз

Обновлено 01 мая в 03:17
Происшествия

В Петербурге мигрант связал и изнасиловал 11-летнюю девочку

Как стало известно в пятницу, 3 мая, накануне днём в полицию Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница.
Обновлено в 06:37
Спорт

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Российская гимнастка сбила пенсионера на пешеходном переходе в Москве

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет

Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Путешествия

Россияне стали чаще летать в экзотические страны на майские праздники

Российские туристы, отправляющиеся в путешествие на майские праздники, стали активнее покупать авиабилеты в Исландию, на Филиппины и Кубу, сообщает Aviasales.
Обновлено в 06:41
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Общество

На Петербург обрушился снегопад

Обновлено в 06:33
Авто

В ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem в 2019 году

В свою очередь, первое знакомство с публикой пройдет до конца года, однако разработчики заинтересованы также в скорейшем начале продаж эмиратского внедорожника Al Reem.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

В Амстердаме запретят автомобили на бензине и дизельном топливе

Городской совет Амстердама объявил о введении полного запрета на въезд в город автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2030 года.
Обновлено в 07:29
Общество

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Джастин Бибер заходит на страничку Селены Гомес в Instagram! И у нас есть доказательства

Джастин Бибер (24) и Хейли Болдуин (22) женаты полгода, но фанаты бывшей певца Селены Гомес до сих пор не могут оставить молодоженов в покое.
Обновлено в 04:23
Хоккей

Форвард сборной России по хоккею рассказал о задачах команды

Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, передает Sport24.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
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