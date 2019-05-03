Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздникиИзвестия вчера в 23:11

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Происшествия В Улан-Удэ загорелось административное здание Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Происшествия В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Помпео: Россия контролирует органы власти и политику Венесуэлы Госсекретарь отметил, что кубинцы «проникли в Венесуэлу глубоко». Они «контролируют экономику и разграбили страну».

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Общество Большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, заявили в МФЖ Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут обеспокоен тем, что девять из 10 убийств журналистов в мире остаются безнаказанными.

Политика В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.

Политика Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Шоу-бизнес Кира Найтли ждет второго ребенка Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.

Музыка Боты атаковали «Евровидение» Охват антиизраильских ботов оценили в 10 млн пользователей, атакам подверглись Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянец Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, ирландка Сара Мактернан и другие.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Футбол Абрамович не хочет продавать «Челси» Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.

Политика В МИД России прокомментировали смену посла в Минске Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.

Футбол Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.

Космос «Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут.

Шоу-бизнес Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.