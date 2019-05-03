Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздникиИзвестия вчера в 23:11
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Футбол
Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»
Обновлено в 03:01
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Происшествия
В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом
Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:27
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Помпео: Россия контролирует органы власти и политику Венесуэлы
Госсекретарь отметил, что кубинцы «проникли в Венесуэлу глубоко». Они «контролируют экономику и разграбили страну».
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, заявили в МФЖ
Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут обеспокоен тем, что девять из 10 убийств журналистов в мире остаются безнаказанными.
Обновлено в 04:38
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка
Боты атаковали «Евровидение»
Охват антиизраильских ботов оценили в 10 млн пользователей, атакам подверглись Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянец Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, ирландка Сара Мактернан и другие.
Обновлено в 04:46
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Футбол
Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле
Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Обновлено в 02:31
Космос
«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов
Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49