Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздникиИзвестия вчера в 23:11
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Через несколько минут воздушный шар удалось посадить в окрестностях Феодосии.
Обновлено в 01:36
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Политика
В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате
Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Шойгу не позволит кораблям НАТО разгуляться в Балтийском море
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Технологии
Директор РКЦ «Прогресс» рассказал о сокращении штата предприятия
Администрация ракетно-космического центра «Прогресс» уволит 189 сотрудников предприятия, сообщил генеральный директор центра Дмитрий Баранов РИА Новости.
Обновлено в 01:45
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Определился победитель футбольного Суперкубка Аргентины
"Бока Хуниорс" одержал победу над "Росарио Сентраль" в игре за Суперкубок Аргентины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Кино
Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Стали известны уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено вчера в 02:24
Армия и оружие
Пентагон прогнозирует увеличение числа военных баз Китая за рубежом
Как полагают США, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, «с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», и в которых уже был прецедент для размещения иностранных военных.
Обновлено в 00:35
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет автомобилем.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса
Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.
Обновлено 01 мая в 20:10
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
«Смотреть противно!»: Билан «зажигательно» станцевал под новый хит Светланы Лободы
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
В Росгвардии российским гражданам посоветовали не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, для того чтобы избежать квартирных краж, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Обновлено вчера в 13:48