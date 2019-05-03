Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздникиИзвестия вчера в 23:11

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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Эксперт рассказал о возможности подорожания бензина на майские праздники

Петербургский дневник04:41

Эксперты считают, что подорожания бензина на майских праздниках не будет

iReactor07:21

Эксперты оценили возможность подорожания бензина на майские праздники

Эксперт-Татарстан05:05

Эксперты рассказали, подорожает ли бензин на майских праздниках

Мир новостей07:40

Эксперты не ожидают подорожания бензина в России в майские праздники

Дни2401:10

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Известиявчера в 23:11

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:13, Ашберн
Хоккей

Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ

Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Политика

Рада определит дату инаугурации Зеленского после 14 мая

Парламент Украины определит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 06:00
Хоккей

Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество

Санкт-Петербург накрыл майский снегопад

Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова спела «Сильную женщину» Пугачевой

Ольга призналась, что песня Аллы Пугачевой «Сильная женщина» вдохновляет ее больше других, и даже спела вместе с Ксенией Собчак отрывок из композиции.
Обновлено в 08:02
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой

Житель Ставрополья после ссоры с женой убил свою восьмимесячную дочь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Футбол

Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, какие футболисты хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»

Вы удивитесь, сколько агентов говорят, что их клиенты хотят быть частью «Манчестер Юнайтед» в будущем.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Авто

В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106

Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Политика

Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Кино

В каких фильмах мы увидим Данилу Козловского в 2019 году

Словом, в 2019 году ожидается громкая премьера — фильм «Декоратор» с Данилой Козловским, Виктором Вержбицким и Елизаветой Боярской в главных ролях.
Обновлено в 00:00
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Космос

Астрономы объяснили, как на Землю попали золото, платина и уран

Обновлено в 08:49
Общество

Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии

Мощный циклон «Фани», порывы ветра которого достигают 175 км/ч, обрушился на восточное побережье Индии в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
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