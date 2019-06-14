Финансы
Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости 06:56
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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Общество
Умерла старейшая жительница Британии
Обновлено в 05:56
Происшествия
Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области
Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Футбол
Леонардо назначен на пост спортивного директора ПСЖ
Напомним, что сегодня пост спортивного директора ПСЖ покинул Антеро Энрике.
Обновлено в 13:49
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах
Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.
Обновлено в 11:46
Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Кубани на пункте полиции найдено тело участкового
В Краснодарском крае в станице Каневской на пункте полиции было обнаружено тело участкового с огнестрельным ранением.
Обновлено в 10:40
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Технологии
ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group
Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53