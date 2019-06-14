Банк России снизил ключевую ставкуРИА Новости 06:56

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов.

Происшествия Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Культура Роскомнадзор принял обращение о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль» от партии «Коммунисты России» и принял его к рассмотрению.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Политика Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.

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Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Политика УНН: Климкин может стать послом Украины в США Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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Авто Новую Mazda3 в России оценили дороже «шестерки» Новинка для РФ будет оснащаться двумя силовыми агрегатами из семейства SkyActive-G: 1,5-литровым 120-сильным двигателем и "атмосферником" объемом 2,0 литра на 150 л.с. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую "механику" или 6-диапазонную автоматическую коробку передач.

Политика Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.