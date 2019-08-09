с чего всё началось

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома» Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Космос Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Происшествия В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Футбол Леонарду Жардим: «Матч с „Лионом“ продолжался 30 минут» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Политика В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине «Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.

Хоккей Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Транспорт В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Политика В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Политика Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.