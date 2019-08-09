Политика

Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»RT на русском вчера в 08:45

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
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Как сообщило агентство Bloomberg
 со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.
Телеканал 360°02:34

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Ученый сравнил подход США к «Северному потоку — 2» с политикой Рейгана

Телеканал 360°02:34

США предрекли провал Рейгана из-за «Северного потока — 2»

РЕН ТВ00:33

Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русскомвчера в 08:45

Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости00:08

Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»

Известия08 августа в 23:30

Bloomberg (США): план США по санкциям против российского газопровода может повторить ошибки Рейгана (Bloomberg)

ИноСМИ08 августа в 10:38

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Вести.Финанс08 августа в 10:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
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Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
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После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
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