Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»RT на русском вчера в 08:45
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
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с чего всё началось
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства «Северного потока — 2», который, между тем, уже почти готов.Телеканал 360°02:34
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Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
Известия08 августа в 23:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Космос
Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Происшествия
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
Обновлено в 02:08
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Футбол
Леонарду Жардим: «Матч с „Лионом“ продолжался 30 минут»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 03:09
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине
«Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников
Обновлено 08 августа в 03:56
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию
Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Общество
В России появится стандарт школьной формы
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Путин, Меркель и Макрон преподали жесткий урок популисту Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон правильно сделали, что отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече «нормандской четверки» из-за гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено в 02:53
Общество
В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек
Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12