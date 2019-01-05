Экономика

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году
Российская газета
вчера в 08:45

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Российская газетавчера в 08:45
с чего всё началось

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.
Российская газетавчера в 08:45

Подробнее о событии

В России ожидается рост цен на смартфоны в 2019 году

Экономика сегодня02:12

Эксперт рассчитал рост цен на смартфоны в 2019 году

РЕН ТВвчера в 19:52

Эксперт: Цены на смартфоны в 2019 году могут вырасти на 10%

АБНвчера в 09:25

Эксперты предсказали резкий рост цен на смартфоны в России в 2019 году

iReactorвчера в 10:22

Стало известно, как подорожают смартфоны в России в 2019 году

ФАНвчера в 09:55

В 2019 году ожидается рост цен на смартфоны

Ридусвчера в 13:20

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Российская газетавчера в 08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика

Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн объяснил перенос визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 01:29
Политика

Сенаторы США признали Украину «неуправляемой проблемой»

"Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза", — говорится в статье.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен

Обновлено вчера в 23:27
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат

Власти Челябинской области увеличат сумму выплат пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске с 66 миллионов до 93 миллионов рублей.
Обновлено в 01:50
Общество

В России появится новая профессия

Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:07
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Хоккей

Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Общество

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

NASA отменило визит Рогозина в США

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено вчера в 08:19
Хоккей

Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019

По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено вчера в 12:44
Политика

Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин

США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей

Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

Боевики атакуют удерживаемый оппозицией Атариб в провинции Алеппо

Вооруженные столкновения произошли в сирийском городе Атариб на западе провинции Алеппо между боевиками из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) и вооруженной оппозицией, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Обновлено вчера в 22:14
Главное