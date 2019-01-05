Экономика
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Российская газета08:45
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с чего всё началось
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.Российская газета08:45
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Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
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Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ
Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено в 22:50
Хоккей
Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ
Обновлено в 18:31
Происшествия
В многоэтажном доме в Мариуполе произошел взрыв
В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Обновлено в 23:00
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено в 13:56
Политика
Американские сенаторы назвали Украину «неуправляемой проблемой»
Многие американские сенаторы считают, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза.
Обновлено в 21:34
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:52
Экономика
В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году
К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Происшествия
В Таиланде перевернулся туристический автобус
Шесть человек погибли и 50 пострадали в ДТП с участием двухэтажного туристического автобуса в Таиланде.
Обновлено в 23:20
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Обновлено в 14:16
Хоккей
Капитан сборной России заткнул уши перед канадскими трибунами
Во втором периоде Костин сделал счёт 3:1, после чего демонстративно заткнул уши.
Обновлено в 20:28
Политика
Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Двое военных из Великобритании получили ранения во время нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 19:55
Хоккей
Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019
Обновлено в 19:51
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено в 08:42
Происшествия
Сапер погиб при обезвреживании бомбы у церкви в Каире
Сапер погиб при обезвреживании взрывного устройства, найденного у одной из церквей на востоке Каира.
Обновлено в 18:08
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин расстался с женой
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров
В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Находящаяся в коме американка забеременела и родила ребенка
Обновлено в 11:30
Технологии
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено в 18:59
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28