Экономика
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Российская газета08:45
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с чего всё началось
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.Российская газета08:45
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Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено в 20:59
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Авто
В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году
К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Пожар в ХМАО на Приобском нефтяном месторождении локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.
Обновлено в 19:50
Путешествия
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Обновлено в 20:12
Хоккей
Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею
Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Обновлено в 18:30
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92 году жизни.
Обновлено в 21:36
Политика
Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Технологии
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
«В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота», — указано в сообщении.
Обновлено в 20:12
Кино
Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме
Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот
Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Хоккей
Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019
Обновлено в 19:51
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Обновлено в 12:44
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика
Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров
В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Политика
Мадуро принесет присягу, но не парламенту Венесуэлы
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, новый президентский срок которого должен начаться 10 января, не будет приносить присягу оппозиционному парламенту, а присягнет верховному суду.
Обновлено в 20:55
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.
Обновлено в 17:42
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:42