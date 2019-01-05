Экономика
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Российская газета08:45
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с чего всё началось
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.Российская газета08:45
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Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено в 09:28
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Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон
По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Обновлено в 01:25
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено в 06:58
Экономика
С января проценты по ипотеке пойдут вверх
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Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать
Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Госдуме опасаются отложенных закупок ЦБ валюты
В Госдуме видят риски в отложенных покупках валюты в полном объеме в период 2019—2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика
Google увела от налогов $23 млрд через офшоры
Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено 02 января в 22:03
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 03 января в 10:40
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Финансы
Где во Владивостоке выгодно купить и продать валюту 5 января
Центральный банк России установил следующий курс валют на 5 января: доллар США составляет 69.47 рубля, евро 79.46 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 4 января выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина 68,45 рубля, продать валюту выгодно в Примтеркомбанке и в оперкассе на Фокина за 67,00 рубля за один доллар.
Обновлено вчера в 23:09