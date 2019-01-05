Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.

с чего всё началось

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

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