Политика
Эксперт оценил решение ВТО создать третейскую группу по спору РФ и США
Эксперт оценил решение ВТО создать третейскую группу по спору РФ и СШАМосква 2411:22
Ранее ВТО учредила третейскую группу по разрешению спора между РФ и США об американских пошлинах на импорт стали и алюминия. В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.
Москва 2411:22
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Политика
Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Обновлено в 18:22
Политика
Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола.
Обновлено в 17:10
Политика
Россия призвала Украину воздержаться от авантюр в Азовском море
Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 16:56
Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Обновлено в 17:09
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 16:47
Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Обновлено в 15:48
Политика
Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область
Днепропетровскую область уже хотели переименовать в Сичеславскую в июне. Вместе с ней предлагалось декоммунизировать Кировоградскую область.
Обновлено в 18:09
Политика
Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России
Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
Обновлено в 16:45
Политика
Скончался бывший директор Библиотеки конгресса США
Известный исследователь России, бывший директор Библиотеки конгресса США Джеймс Биллингтон скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 17:55
Политика
Глава минфина Британии заявил о риске срыва Brexit
«Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация», — отметил британский министр в эфире телеканала ITV.
Обновлено в 17:48