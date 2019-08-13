с чего всё началось

США отложили введение пошлин на некоторые товары из КНР, говорится в сообщении американского торгпредства. Речь идет о повышении тарифов на 10% на товары стоимостью $300 млрд, которое состоится 1 сентября. Для некоторых из них введение пошлины было отложено до 15 декабря.

США отложили введение пошлин на китайские товары до декабря

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Происшествия Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Интернет В Microsoft признались в прослушке пользователей В компании Microsoft признались, что прослушивали своих пользователей.

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Происшествия Крокодил съел десятилетнего ребенка на Филиппинах Десятилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила на Филиппинах, сообщает газета Tempo со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Общество Рождаемость в России резко упала По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.

Общество Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.