Политика Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Авто Уникальный электрокар Riker Electric 1898 года уйдёт с молотка Модель была построена бруклинской компанией Riker Electric Motor Co. в 1898 году, само же предприятие было основано в 1888 году автомобильным дизайнером и инженером Эндрю Лоуренсом Райкером.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Футбол Сульшер: «МЮ» работает над одним или двумя трансферами Клуб действовал спокойно и хорошо на рынке. Мы получили нужных игроков и сейчас продолжаем работать над одним или двумя трансферами.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Политика В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы» Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Музыка Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.

Авто Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.

Политика Россия пообещала возместить долг Совету Европы Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.

Происшествия Фургон въехал в толпу людей в Великобритании В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Происшествия В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Энергетика Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Театры Уволен директор Театра им. Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Политика Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

Экономика «Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.

Политика Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.