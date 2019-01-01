Экономика

Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края
RT на русском
13:54

Научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир оценил развитие экономики Хабаровского края. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
RT на русском13:54

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Эксперты не поняли, откуда у Хабаровского края долги на миллиарды

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100 дней губернатора Фургала: избиратели подводят первые итоги и начинают задавать вопросы

Vostok.Today22:06

Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края

RT на русском13:54

Эксперты оценили социальное самочувствие жителей Хабаровского края

PROkhab.ruвчера в 23:06
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Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить ей отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
Обновлено в 20:52
Политика

Путин рассказал о своем воинском звании артиллериста

Обновлено в 20:32
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал появление корабля ВМС США в Черном море

Обновлено в 13:51
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Кевин Спейси отказался в суде признать вину

Американский актер и режиссер Кевин Спейси заявил в суде, что не признает вину в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека в 2016 году, сообщает 7 января The Independent.
Обновлено в 11:47
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Кино

Умер актер из «Криминального чтива»

Звезда фильмов Квентина Тарантино и комедии «Все любят Рэймонда» Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет в США.
Обновлено в 22:27
Политика

На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика

Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире

Обновлено в 22:25
Общество

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщается на сайте финансового института.
Обновлено в 11:52
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции

Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено в 21:01
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика

Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда

Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Политика

Военные в Мексике взялись за охрану объектов Pemex

Обновлено в 22:08
Происшествия

В Сиднее нашли мертвой известную австралийскую топ-модель

Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее, сообщает News.com.au.
Обновлено в 07:40
Космос

Жители Новой Зеландии заметили в небесах огромный фаербол

В Новой Зеландии местные жители смогли воочию наблюдать, как огромный фаербол разрезает небеса.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика

Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы

Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
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Хабаровский край
Субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр - город Хабаровск. Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края».
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