Научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир оценил развитие экономики Хабаровского края. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.

Политика Политика Трамп отправится на границу с Мексикой "Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.

Политика Политика Глава Всемирного банка уходит в отставку Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.

Общество Общество The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после отравления Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Кино Кино Скончался актер Уильям Морган Шеппард В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Религия Религия Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.

Происшествия Происшествия На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции

Армия и оружие Армия и оружие Сторожевой корабль РФ контролирует морское судно США в Черном море Сегодня, 7 января, стало известно о том, что Минобороны РФ контролирует действия десантного корабля США «Форт-МакГенри» в Черном море.

Кино Кино В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус» В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Политика Политика В Габоне военные объявили о захвате власти

Экономика Экономика В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.

Культура Культура Умер писатель и ученый Николай Лисовой Известный писатель и ученый Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Политика Политика В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы, сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

Политика Политика Глава МИД Бельгии баллотируется на пост генсека Совета Европы Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, который освобождается по истечении полномочий Турбьёрна Ягланда 1 октября текущего года.

Общество Общество Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.

Политика Политика Захарова рассказала о встречах задержанного в России Уилана Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американца Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, посещали только представители США.

Происшествия Происшествия В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.

Происшествия Происшествия В США няня вернула матери мертвого ребенка под видом спящего Няня Марисса Титсорт из Уосо, штат Висконсин, вернула мертвого ребенка родителям под видом спящего.

Политика Политика Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Волочкова решила остаться на Мальдивах Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах.

Происшествия Происшествия Россиянина оштрафовали за покупку на AliExpress Отмечается, что мужчина, увлекающийся горнолыжным спортом, приобрел в интернет-магазине AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой.