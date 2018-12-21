Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
Рада просит Порошенко объявить войну РоссииВести.Ru10:25
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией. Автор документа — депутат Виталий Куприй. В обращении предлагается объявить войну, разорвать дипотношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией.
Вести.Ru10:25
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