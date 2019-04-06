Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотекеRT на русском 06:38

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
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Юрий Луценко
Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг.
— Юрий Луценко, украинский политикРИА Новости 06:40

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Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

RT на русском06:38

Зеленскому с Порошенко предложили подебатировать в библиотеке и сдать «книжные декларации»

Вести.Ru07:05

Генпрокурор Украины высказался за дебаты в библиотеке

News.ru06:57

Генпрокурор Украины предложил провести предвыборные дебаты в библиотеке

РИА Новости06:40

Луценко предложил Порошенко и Зеленскому дебатировать в библиотеке

Московский Комсомолец07:13

Генпрокурор предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Газета.Ru06:24

Луценко предложил еще одно необычное место для дебатов Порошенко и Зеленского

Украина.ру04:29
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Под Киевом взорвался заминированный автомобиль

В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
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В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

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Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы по запросу оппозиции

Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, и 34 судов PDVSA.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:32
Политика

Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.
Обновлено в 03:15
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Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»

Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

«Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на стрельбы в Баренцево море

Крейсеры ВМФ России «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море.
Обновлено в 06:13
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В центре Челябинска волк покусал ребенка

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Футбол

Уткин: «Сегодня я за ЦСКА. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде»

Блогер Василий Уткин рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящем московском дерби.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил гипермаркет в Новой Москве

В Москве пьяный водитель за рулем легкового автомобиляNіssап Tiida въехал в гипермаркет.
Обновлено в 07:26
Политика

Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме

Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 06:15
Политика

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Путешествия

Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
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Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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