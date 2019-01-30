Армия и оружие

Эксперт оценил последствия войны России с ЯпониейПетербургский дневник вчера в 23:24

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев написал статью для издания «Военно-промышленный курьер», в которой он оценил последствия в случае войны России с Японией. По его мнению, при таком развитии событий на Курильских островах будут размещаться американские базы.
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с чего всё началось

Удар по Курилам – возможный сценарий

Возможный сценарий: Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие.
Военно-промышленный курьер28 января в 20:51

Подробнее о событии

Россиян возмутило возможное поражение в войне с Японией из-за Курил. «Камня на камне не останется!»

URA.Ru00:24

Удар по Курилам – возможный сценарий

Военно-промышленный курьер28 января в 20:51

Российский генерал смоделировал военный конфликт с Японией

РЕН ТВвчера в 22:24

Эксперт рассказал, чем кончится война между Россией и Японией

Телеканал 360°вчера в 22:09

Эксперт предсказал последствия в случае войны России и Японии

Известиявчера в 21:37

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

РИА Новостивчера в 16:49

Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии

Газета.Ruвчера в 22:45
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.
Обновлено в 20:34
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Экономика

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году

Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.
Обновлено в 20:53
Транспорт

В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов

Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Обновлено в 20:52
Происшествия

В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой

В результате столкновения маршрутки с грузовиком в Иркутской области погибли четыре человека, пишет «Иркутск сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Обновлено в 22:10
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Наука

Найден 35000-летний череп современного человека

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Галкин ответил на претензии Ахеджаковой

Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров.
Обновлено в 22:52
Происшествия

В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.
Обновлено в 21:36
Космос

Ученый рассказал о последствиях падения астероида Апофис на Землю

Обновлено в 19:45
Общество

В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки

В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 22:59
Политика

Трех журналистов испанского агентства Efe задержали в Венесуэле

Три журналиста испанского информационного агентства Efe задержаны в Венесуэле, сообщило агентство на своей странице в Twitter.
Обновлено в 23:01
Авто

Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»

На мощность 6,2-литрового 659-сильного двигателя V8 LT4 новый пакет, включающий 10-ступенчатую коробку-«автомат», практически не влияет, зато аэродинамика благодаря уникальной калибровке трекового режима улучшается в разы.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Жертвами пожара в Хабаровском крае стали мать и трое детей

В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека — мать и трое детей.
Обновлено в 21:56
Происшествия

СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей

Обновлено в 23:08
Интернет

Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса

Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Авто

Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара

Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Гаджеты

В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения

Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Общество

Названы самые опасные для вождения страны

Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15
Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Происшествия

СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых

Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 09:57
Наука

Обнаружена новая опасность кошек

Обновлено в 11:59
Авто

Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Здоровье

В Хабаровском крае произошла вспышка ящура

Обновлено в 23:10
Космос

На орбите Земли засекли мусорный мешок

Обновлено в 15:16
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Обновлено в 04:40
Экономика

«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро

"Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 17:17
Политика

На Кубе прокомментировали решение Канады сократить дипмиссию в Гаване

Намерение властей Канады сократить численность дипломатического персонала на Кубе после заявлений об «акустических атаках» не способствует налаживанию диалога между странами.
Обновлено в 22:59
Экономика

Каждый десятый россиянин запланировал покупку жилья или машины в 2019-м

В 2019 году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или обзавестись жильем: купить квартиру или дом.
Обновлено в 16:03
Главное