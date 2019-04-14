Футбол

Эксперт оценил победу «Зенита» над «Анжи»ФАН 14:47

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей победу петербуржцев в 23-м туре чемпионата России над «Анжи» со счетом 5:0. «Зенит» довольно предсказуемо сумел добиться необходимого результата.
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