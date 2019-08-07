Энергетика
Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефтьRT на русском 16:25
Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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«Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ
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Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
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В Москве ожидается погодный коллапс
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Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
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Александрова обыграла Дои и вышла во второй круг турнира в Торонто
Во втором круге 24-летняя Александрова сыграет против победительницы пары Чжан Шуай — Анастасия Севастова.
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Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Венера превратилась в ад, Земля следующая
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
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Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Авто
УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 05:38
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Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
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Происшествия
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Названы противопоказания для употребления зелёного лука
Врачи рассказали, почему не стоит употреблять зелёный лук некоторым людям, которые имеют определённые заболевания.
Обновлено в 05:47
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Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40
Футбол
«Эвертон» арендовал Сидибе у «Монако»
Обновлено в 16:25
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Кино
Disney планирует переснять «Один дома»
Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.
Обновлено в 11:50
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
WSJ назвала кандидатов на пост посла США в России
Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:36
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open
«Авангард» потерпел третье поражение подряд на турнире. В заключительной встрече на Sochi Hockey Open омичи сыграют против СКА 8 августа.
Обновлено в 14:51