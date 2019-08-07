Энергетика

Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефтьRT на русском 16:25

3 фото
Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть

RT на русском16:25

Эксперт рассказал о причинах и перспективах резкого падения цен на нефть

Экономика сегодня12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Общество

Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat

Обновлено в 08:16
Футбол

«Краснодар» уступил «Порту» в дебютном матче в ЛЧ

Обновлено в 15:53
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
Обновлено в 14:53
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Кино

Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Общество

Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации

Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Теннис

Александрова обыграла Дои и вышла во второй круг турнира в Торонто

Во втором круге 24-летняя Александрова сыграет против победительницы пары Чжан Шуай — Анастасия Севастова.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Космос

Венера превратилась в ад, Земля следующая

Обновлено в 08:21
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Спорт

Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм

После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Авто

УАЗ выпустит автомобиль для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 05:38
Политика

Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных

Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Здоровье

Названы противопоказания для употребления зелёного лука

Врачи рассказали, почему не стоит употреблять зелёный лук некоторым людям, которые имеют определённые заболевания.
Обновлено в 05:47
Футбол

Луческу может возглавить киевское «Динамо»

Обновлено в 12:40
Футбол

«Эвертон» арендовал Сидибе у «Монако»

Обновлено в 16:25
Общество

Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве

В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Кино

Disney планирует переснять «Один дома»

Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox.
Обновлено в 11:50
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика

WSJ назвала кандидатов на пост посла США в России

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:36
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Хоккей

«Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open

«Авангард» потерпел третье поражение подряд на турнире. В заключительной встрече на Sochi Hockey Open омичи сыграют против СКА 8 августа.
Обновлено в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное