Цена смартфона составляет 17,99 тыс. рублей, а продажи устройства стартуют 6 декабря. В конце мая компания «Яндекс» представила своё первое устройство «Яндекс.Станция» — умную колонку с голосовым помощником «Алиса».

Представлен первый смартфон от «Яндекса»

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