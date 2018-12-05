Гаджеты
Цена смартфона составляет 17,99 тыс. рублей, а продажи устройства стартуют 6 декабря. В конце мая компания «Яндекс» представила своё первое устройство «Яндекс.Станция» — умную колонку с голосовым помощником «Алиса».
RT на русском06:08
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Гаджеты
Apple разрабатывает беспроводные наушники с биометрическими датчиками
На сайте патентного ведомства США появился весьма любопытный документ, полученный технологической корпорацией Apple — купертиновцы, судя по всему, разрабатывают новую модель беспроводных наушников AirPods, оснащенную набором биометрических датчиков.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Meizu объявила о старте продаж смартфона Meizu 16 в РФ
Meizu начала продажи своего нового смартфона Meizu 16.
Обновлено в 09:35
Гаджеты
Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 855
В рамках конференции Snapdragon Technology Summit, проходящей на Гавайях, компания представила новейший процессор Snapdragon 855.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Samsung готовит полностью безрамочный смартфон с боковыми дисплеями
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для камеры
Компания Xiaomi начала тестирования новой версии оболочки операционной системы MIUI 10.8.12.4 для Pocophone F1.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia XZ4 получит дисплей с соотношением сторон 21:9
Обновлено в 08:32
Гаджеты
3D-карта Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Aorus Turbo получит «турбину»
Сетевые источники сообщают о том, что компания Gigabyte готовит к выпуску графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti Aorus Turbo, главной особенностью которого станет система охлаждения с «турбиной».
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Партнёр Apple обсуждает возможность производства iPhone во Вьетнаме
Компания Foxconn, являющаяся крупнейшим партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone, рассматривает возможность запуска завода во Вьетнаме для смягчения любых последствий продолжающейся торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, сообщают вьетнамские государственные СМИ.
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Эксперты составили список вещей, необходимых в зимнее время года
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Компьютерный корпус In Win Z-Tower обойдется в 5000 долларов
Разумеется, Z-Tower выйдет ограниченным тиражом, а на каждом экземпляре будет выгравирован номер.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон с «3D-камерой» до конца года
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Бесконтактные платежи увеличиваются и выходят на новый уровень
Производители носимых устройств для совершения бесконтактных платежей активно развиваются на сегодняшний день.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Анонсирован новый бюджетный смартфон Alcatel 1x Evolve
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Кабели с разъемами USB-C и Lightning от сторонних производителей ожидаются в феврале 2019
Три месяца назад стало известно о том, что Apple одобрила выпуск кабелей с разъемами USB-C и Lightning сторонними производителям, которые являются участниками программы MFi (Made for iPhone, iPad, iPod).
Обновлено в 02:30