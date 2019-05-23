Эксперт оценил нефтяные переговоры Казахстана и БелоруссииВечерняя Москва 08:04

Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.

Недавний инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» дал повод для нового заявления в этом ключе, отсюда и инициация переговоров с Казахстаном, — пояснил эксперт.

Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Политика Появилась петиция против отставки Зеленского На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировано более десяти петиций об отмене требующей его отставки петиции.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Интернет Apple ограничит сбор данных о пользователе через Safari Пока не говорится, собирается ли Apple расширить эту функцию и на другие способы сбора информации о пользователе.

Хоккей Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Гаджеты Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Технологии Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.

Хоккей Хьюз: у России звёзды НХЛ во всех звеньях, они сразу понеслись в атаку Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале ЧМ-2019 в игре с Россией (3:4).

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Происшествия Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.

Футбол Президент «Арсенала»: Мирзов и Бакаев попали в сборную благодаря индивидуальной игре Футболисты тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов заслужили включение в итоговый состав сборной России благодаря своим индивидуальным действиям.

Общество Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти Новгородский областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда Новгородской области, оштрафовавшего Юрия Картыжева на 30 тыс. руб. за неуважение к власти.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Религия Мусульмане попросили построить мечеть в центре Екатеринбурга Духовное управление мусульман Свердловской области напомнило властям Екатеринбурга о невыполненном обещании — построить соборную мечеть в центре города.

Политика Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

Гаджеты Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20 Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).

Финансы Курс доллара вырос до 64,47 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля.

Технологии Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Кино Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо покорили Канны Картину «Однажды в Голливуде», которая рассказывает об одном из самых громких преступлений Америки 70-х годов, представили Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.