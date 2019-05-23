Политика
Эксперт оценил нефтяные переговоры Казахстана и БелоруссииВечерняя Москва 08:04
Недавний инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» дал повод для нового заявления в этом ключе, отсюда и инициация переговоров с Казахстаном, — пояснил эксперт.
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Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Политика
Появилась петиция против отставки Зеленского
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировано более десяти петиций об отмене требующей его отставки петиции.
Обновлено в 13:06
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Интернет
Apple ограничит сбор данных о пользователе через Safari
Пока не говорится, собирается ли Apple расширить эту функцию и на другие способы сбора информации о пользователе.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека
Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Технологии
Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Хоккей
Хьюз: у России звёзды НХЛ во всех звеньях, они сразу понеслись в атаку
Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале ЧМ-2019 в игре с Россией (3:4).
Обновлено в 13:51
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Футбол
Президент «Арсенала»: Мирзов и Бакаев попали в сборную благодаря индивидуальной игре
Футболисты тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов заслужили включение в итоговый состав сборной России благодаря своим индивидуальным действиям.
Обновлено в 05:30
Общество
Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти
Новгородский областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда Новгородской области, оштрафовавшего Юрия Картыжева на 30 тыс. руб. за неуважение к власти.
Обновлено в 11:45
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Кино
Первый тизер сериала о Жане-Люке Пикаре из «Звёздного пути»
Обновлено в 11:32
Религия
Мусульмане попросили построить мечеть в центре Екатеринбурга
Духовное управление мусульман Свердловской области напомнило властям Екатеринбурга о невыполненном обещании — построить соборную мечеть в центре города.
Обновлено в 13:27
Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20
Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).
Обновлено в 11:36
Финансы
Курс доллара вырос до 64,47 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля.
Обновлено в 03:13
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо покорили Канны
Картину «Однажды в Голливуде», которая рассказывает об одном из самых громких преступлений Америки 70-х годов, представили Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Обновлено в 10:39
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Спорт
Бенедетти выиграл 12-я этап «Джиро д’Италия»
Победителем 12-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" стал итальянец Чезаре Бенедетти, выступающий за команду Bora–ansgrohe.
Обновлено в 12:24