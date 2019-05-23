Политика

Эксперт оценил нефтяные переговоры Казахстана и БелоруссииВечерняя Москва 08:04

Недавний инцидент с загрязнением российской нефти в трубопроводе «Дружба» дал повод для нового заявления в этом ключе, отсюда и инициация переговоров с Казахстаном, — пояснил эксперт.
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Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33

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