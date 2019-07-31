Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

В перспективе 10 лет россиянам выйдет дешевле пользоваться такси, чем купить личный автомобиль, написал 31 июля «Коммерсант» со ссылкой на экспертов банка HSBC. Это касается людей, которые проезжают на машине менее 5,4 тыс. км в год.

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