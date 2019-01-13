Закупая у России энергоресурсы, Украина обеспечивает рост своей экономике. Такое мнение высказал украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина".

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