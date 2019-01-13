Экономика
Закупая у России энергоресурсы, Украина обеспечивает рост своей экономике. Такое мнение высказал украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новостивчера в 21:51
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Украина обеспечивает рост своей экономике, закупая у России энергоресурсы — эксперт
Народные новостивчера в 23:41
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Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты": - До конца января у рубля есть несколько факторов, которые могут повлиять на его стоимость.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей
Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было.
Обновлено в 00:00
Экономика
Игры банкротов: почему закрываются детские магазины «Бегемот»
Почему у сети возникли проблемы Группа компаний "Гранд Тойз" была основана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика
МВФ обвинили в выводе денег с Украины
Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».
Обновлено вчера в 01:57
Финансы
Минстрой может отреагировать на рост ставок по ипотеке субсидиями
Минстрой России будет рассматривать варианты программ субсидирования в случае устойчивой тенденции роста ипотечных ставок, сообщил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Обновлено 11 января в 07:55
Экономика
Walt Disney раскрыла зарплату главы компании
The Walt Disney раскрыла размер заработной платы генерального исполнительного директора компании Роберта Айгера.
Обновлено вчера в 01:14
Экономика
Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов
Из отчета следует, что шесть месяцев назад (именно с такой задержкой публикуются детальные данные о "валютных закромах родины") 100 миллиардов долларов валютных запасов Российской Федерации были не просто выведены из американских облигаций, а вложены в другие валюты — в основном в евро и юань.
Обновлено вчера в 00:30
Экономика
ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию
ЦБ отмечает, что для фиксации задолженности кредиторы могут расторгнуть договор с условием прекращения начисления процентов и неустойки с момента расторжения, а также включать в содержание договоров условия о прекращении начисления процентов и неустоек, в том числе условия о реструктуризации долга, при наступлении определенных обстоятельств.
Обновлено вчера в 03:45
Экономика
Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6%
В самой компании считают, что рост продаж в 6% в 2018 году связан с высоким спросом на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии 2018 года.
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
Китай снижает цели по росту экономики
В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика
Минфин не устанавливает ограничений для социальных программ регионов
Минфин РФ не устанавливает ограничений для социальных программ регионов, они могут их принимать самостоятельно с учетом возможностей своих бюджетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено 11 января в 10:41
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено 11 января в 14:04
Финансы
Инвесторы взяли паузу в преддверии сезона отчетностей США
В пятницу, 11 января, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат.
Обновлено вчера в 10:05