Экономика

Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины
РИА Новости
вчера в 21:51

Закупая у России энергоресурсы, Украина обеспечивает рост своей экономике. Такое мнение высказал украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новостивчера в 21:51

Подробнее о событии

В Киеве назвали рост экономики Украины заслугой России

News.ruвчера в 22:24

«Был бы нулевой рост»: Эксперт объяснил, как с помощью России Украина спасает свою экономику

Царьград00:27

Эксперт рассказал о спасении Россией украинской экономики

Известиявчера в 23:47

Украина обеспечивает рост своей экономике, закупая у России энергоресурсы — эксперт

Народные новостивчера в 23:41

Эксперт рассказал, как рост экономики Украины зависит от России

Life.ruвчера в 23:25

В Киеве рассказали, как Россия спасает украинскую экономику

РЕН ТВ01:17

Эксперт объяснил, как Россия спасает экономику Украины

РИА Новостивчера в 21:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом

Напомним, о своем намерении баллотироваться в президенты актер и комик Владимир Зеленский заявил в телеэфире в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Уфе ликвидировали пожар на НПЗ

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар

Обновлено вчера в 17:47
Политика

National Interest: Союз России и Китая станет кошмаром для США

Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией представляет самую серьезную угрозу для США, а российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром".
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Bild: посол США угрожает немецким компаниям санкциями из-за СП-2

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны

Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета

Информация о задержании в Хабаровском крае блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о помпезных похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина с участием главы местной полиции и прокурора, является недостоверной.
Обновлено в 03:38
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В Сирии задержали боевиков с российским гражданством

В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста.
Обновлено вчера в 19:49
Автоспорт

«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»

Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе

Обновлено в 00:15
Спорт

Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

Овечкин порезался, Панарин принес «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

Александр Овечкин порезал руку, но вернулся на лед и едва не спас "Вашингтон" от проигрыша "Коламбусу", но главным героем вечера стал Артемий Панарин, который забросил победную шайбу в стиле Ови.
Обновлено в 03:12
Космос

Потеряна связь с российским космическим радиотелескопом

Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута

Обновлено в 00:19
Общество

В магазинах России яйца стали продавать девятками

В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.
Обновлено 11 января в 05:34
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Симферополе самолета вылетели в Москву

Резервный борт с 143 пассажирами, вернувшимися в субботу вечером после взлета из Симферополя в аэропорт Крыма, вылетел ночью в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 01:20
Политика

Рейтинг Трампа снизился на фоне шатдауна в США

Накануне президент США назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон, несмотря на выходные.
Обновлено в 03:22
Хоккей

Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:52
Хоккей

3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Обновлено вчера в 21:42
Политика

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Умнов покидает пост

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов покидает пост.
Обновлено 11 января в 11:10
Здоровье

Ученые назвали семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено вчера в 00:05
Армия и оружие

«С-400» и «Искандер-М» выйдут на парад в Петербурге

Обновлено в 03:43
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